In Zukunft werden Blogger wie Dina Torkia oder Models wie Halima Aden und viele andere Vertreter aus allen Bereichen der dezenten Kleidung dafür sorgen, dass die Wahrnehmung auch in unseren Breitengraden weiter wachsen wird. Ich bin mir zudem sehr sicher, dass uns der Menüpunkt „Modest Fashion“ sehr bald auch auf den Seiten der großen Luxusonlinern wie Mytheresa oder Net-a-Porter begegnen wird. Denn bis 2019 soll der Umsatz der zurückhaltenden Mode bei satten 484 Milliarden Dollar liegen, laut des „State of the Global Islamic Economy Report“ von 2015.