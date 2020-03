Seafoam Green: 13 Lieblingsteile in der Trendfarbe des Frühlings

Seit ein paar Monaten ist Seafoam eifrig dabei, sich einen Namen zu machen – zum Beispiel in der Popkultur. So ist es die Lieblingsfarbe von Viv (Sex Education) und auch Lara Jean Covey (To All The Boys: P.S. I Still Love You) setzt bei dem bezaubernden Tüllkleid, das sie auf dem Ball trägt, auf die frische Farbe.