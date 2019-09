Die eigene Familie zu fotografieren, kann tricky sein. Schließlich liebt man sie und will sie im besten Licht darstellen. Gleichzeitig hat man als professionelle*r Fotograf*in aber natürlich auch einen künstlerischen Anspruch. Und das kann unter Umständen dazu führen, dass einem selbst genau die Motive am besten gefallen, die das Model gar nicht mag – zum Beispiel, weil sie oder er mit der Pose oder der Mimik nicht zufrieden ist. Außerdem sind die Bilder meist extrem persönlich, weil sich Fotograf*in und Model so nahestehen. Auch das könnte manchen unangenehm oder sogar peinlich sein. Doch gerade weil es oft nicht unkompliziert ist, hat sich Beade Giacomo bereits zum zweiten Mal dafür entschieden, mit ihrer Familie zusammenzuarbeiten.