FragR29: Sind Rebounds wirklich eine gute Idee?

Laut heulend stand ich vor der Liebe meines Lebens, mit der ich nur drei Monate zuvor zusammengezogen war, und brüllte ihn an, dass er das ja nicht mit mir machen könne, dass ich ihn doch lieben würde, dass wir perfekt füreinander wären – Spoiler: waren wir nicht. Das alles ist mittlerweile exakt 6 Jahre her und trotzdem ist die Erinnerung an den Schmerz, der mich in diesem Moment durchfuhr, so heftig, dass ich heute noch Herzrasen bekomme. Was tat ich also nach diesem schrecklichen Tag? Ich flüchtete zu meiner Schwester, rief eine Freundin an, heulte drei Tage durch und dann war ich einfach nur leer. Mit jedem Tag wurde mir mehr bewusst, dass er weg und der Traum einer gemeinsamen Zukunft geplatzt war. Und dass ich ab sofort zu allem Überfluss nicht nur allein, sondern auch noch ohne Wohnung war. Höchste Zeit also, in Ruhe zu reflektieren, was alles schiefgelaufen ist und mein Leben neu zu ordnen, oder? Jein. Es fing vielversprechend an, denn innerhalb eines Monats suchte ich mir eine neue Wohnung und einen neuen Job – aber leider auch einen neuen Boy. Was ich mir nicht suchte: Heilung. Als der neue Boy keinen Bock mehr auf mich hatte, litt ich richtig. Über Monate. Obwohl er eigentlich völlig irrelevant für mein Leben war und ich, wenn ich heute an ihn zurückdenke, mich ernsthaft frage, was ich zur Hölle ich an dem eigentlich gefunden hatte. Das Ding ist aber, dass ich bisher bei jeder Trennung so gehandelt habe. Und meine Geschichte unterscheidet sich kaum von der Geschichte anderer Trennungen: Genau dasselbe kann ich nämlich auch immer wieder bei Freund*innen beobachten.