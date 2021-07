Warum finden wir rauchige Stimmen so sexy?

So gerne wir auch glauben wollen, dass unsere sexuellen Vorlieben völlig angeboren sind, so sehr wird das, was wir als attraktiv empfinden, letztlich von unserem Umfeld beeinflusst. So wird in Frankreich eine Frau mit rauer Stimme als fast unwiderstehlich heiß empfunden , während in Japan Frauen mit höheren Stimmen als anziehender gelten