Mais dans une étude de 2018 , les chercheurs ont demandé à 30 personnes de participer à un événement de speed dating, puis d'évaluer l'attractivité des personnes qu'elles rencontraient. L'étude a révélé que les hommes et les femmes préféraient les personnes dont la voix était plus grave. "Alors qu'une tonalité de voix relativement élevée chez les femmes peut signaler la jeunesse, la féminité et la fécondité reproductive, en abaissant dynamiquement la tonalité de sa voix, une femme pourrait signaler un intérêt sexuel et une intimité", écrivent les auteurs de l'étude de 2018. En d'autres termes, les gens ont tendance à parler inconsciemment à voix basse lorsqu'ils sont attirés par quelqu'un - et lorsqu'ils essaient de paraître sûrs d'eux - de sorte que nous avons appris à détecter le ton rauque et à l'interpréter comme un intérêt sexuel. Qu'y a-t-il de plus sexy que quelqu'un qui est attiré par vous ?