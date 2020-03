Personal Branding: Hört auf, Menschen wie Marken zu behandeln

Die Idee, eine Personal Brand nicht nur haben zu wollen, sondern zu brauchen ist allerdings keine neue – auch, wenn es in Zeiten von Instagram und Co. so scheint. Bereits 1997 veröffentlichte Fast Company einen Artikel zum Thema mit dem Titel “The Brand Called You“. Die Kernaussage? Wir sind die CEOs unserer eigenen Company, der Ich GmbH. Der Autor des Artikels, Tom Peters, schreibt, wenn du heute im Business sein willst, ist dein wichtigster Job, sich selbst zu vermarkten. „So einfach ist das – und so schwer. Und so unausweichlich“, so Peters.