Hassliebe Instagram – Warum ich gar nicht so sein will, wie ich mich darstelle

Ich habe mir gestern Abend die Filme Lammbock und Lommbock angeschaut. Was das mit Instagram zu tun hat, dazu komme ich gleich – no worries. Lammbock sollte eigentlich jede*r mal gesehen haben – ein Klassiker, wirklich. Allein der alte BMW, in dessen Kofferraum ein Drogenfahnder und drei Kilogramm Gras eingeschlossen wurden – herrlich. Lommbock ist der zweite Teil, gleich hinterher damit, auf mich wartet nur meine Masterarbeit. Und Papier ist bekanntlich geduldig, auch leeres. Und in diesem Film, da gibt es eine Stelle, die hat mich an so viele Freunde, Bekannte und nicht zuletzt auch an mich selbst erinnert: