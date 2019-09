Warum du Pornos lieber nicht auf dem Smartphone schauen solltest

Von Datenschutz und Viren mal abgesehen können Pornos auch für dein eigenes Sexleben schädlich sein.Vor einiger Zeit belegte ein weitere Studie , dass selbst der gelegentliche Konsum von Pornos sich auf deine mentale Gesundheit auswirken kann und vor allem bei Frauen zu „unrealistischen Erwartungen“ führt. „Der Geschlechtsverkehr dauert länger als im Normalfall und auch die Erektionen der Männer halten viel länger an. Außerdem erreichen die Frauen ihren Höhepunkt einfacher – was im wirklichen Leben oft nicht der Fall ist“, erklärte uns Dr. Kaitlyn Goldsmith, die Leiterin der Studie. Also nur nochmal so als Denkanstoß, bevor du dich heute Abend wieder einloggst.