DirtyThirty: Wenn Paare plötzlich nur noch in ihrem Kosmos existieren

Es gibt solche Paare und solche. Die, die regelmäßig andere ausschließen, weil sie einen Pärchenabend machen und die, die immer wieder ihre eigentlichen Pläne aufgeben (oder nie welche hatten) und sich für die Gruppenaktivität entscheiden. Oft kommt dabei ein Partner zu kurz, bei ersterem aber eben oft die Freunde, die genervt mit den Augen rollend wieder ohne ihre Freunde auskommen müssen, weil die eben mal wieder einen exklusiven Pärchenabend veranstalten.

Seit Wochen reden wir von nichts anderem: Dem 30. Geburtstag von einer Freundin. Sie feiert groß ein paar Wochen später, aber wir Mädels wollen am Tag des Geburtstages in privater Runde auch schon mal anstoßen. Klar, 30 wird man nicht alle Tage. Wir haben einen Tisch in so einem neuen Restaurant bestellt und fiebern drauf hin. Durch unsere Jobs, Kinder, all diese Gründe, die der Alltag so bereit hält, sehen wir uns alle viel seltener und der Geburtstag ist ein toller Anlass, das wieder aufleben zu lassen. Drei Tage vorher schreibt K. in die Gruppe wir sollen es ihr nicht übel nehmen, sie verbringe den Abend doch mit ihrem Freund, der sei eine Woche auf Dienstreise gewesen. Schon als die WhatsApp-Nachricht auf meinem Display aufpoppt und ich in der Vorschau den ersten Satz lese, balle ich die Faust zusammen. Schon wieder. Das ist wahrlich keine Ausnahme. Regelmäßig sagt K. Verabredungen ab, geht am Wochenende nicht mit aus, skippt Mädelswochenenden oder Geburtstagsfeiern. Dabei geht es gar nicht darum, dass der Rest von uns möchte, dass sie allein teilnimmt an so Terminen. Ihr Freund ist herzlich willkommen. Aber es scheint so, als verbringe sie ihre Zeit heute einfach lieber mit ihm.

Es gibt ein paar so Paare in meinem Freundeskreis, ich unterteile sie in drei Gruppen: a) Menschen, die, wenn sie einen neuen Partner haben plötzlich komplett von der Bildfläche verschwunden sind. Die sich nicht mehr melden und einfach nicht mehr existent sind. Wenn sie sich dann wieder melden, kann man tendenziell davon ausgehen, dass es die Beziehung nicht mehr gibt. b) Paare, die Zweisamkeit als ihr höchstes Gut sehen, unflexibel in der Kombination mit anderen Menschen sind und generell lieber alles zu zweit machen. c) Paare, die sich haben, gut funktionieren, die aber auch gern unter Menschen sind, teilnehmen am sozialen Leben des Freundeskreises und sich integrieren. Vermutlich verrät schon die Wortwahl zu welcher Art Mensch ich mich zähle ­und welcher Typ Paar mir am liebsten ist.