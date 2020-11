Ich habe DIY-Maniküren gehasst – bis ich dieses Spray entdeckte

Aber Achtung: Auch dieses Spray kann keine Wunder vollbringen und klitschnassen Lack in Sekundenschnelle in Stein verwandeln. Aber es sorgt eben doch dafür, dass zumindest die Oberfläche erhärtet – was heißt, dass du danach problem- und sorgenlos eine Buchseite umblättern, deine Hände waschen, auf einer Tastatur rumtippen oder ins Bett gehen kannst. Du musst nicht mehr stundenlang genau darauf achten, was und wen du anfässt. Kurz gesagt ist das Spray der Knaller für all diejenigen, die genauso ungeduldig sind wie ich (und es hassen, wenn ihre hübsche Maniküre ruckzuck ruiniert ist). Und wer weiß – vielleicht ziehe ich mit diesem Spray auch nach der Pandemie meine DIY-Maniküre weiter durch