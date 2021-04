Ich praktiziere jetzt „Slow Dating” und das meine ich damit

Ich war schon immer diejenige, die nie einen Freund hatte. Die meiste Zeit war ich hoffnungslos und unglücklich verliebt. Wenn man jung ist, ist das keine große Sache. Man winkt alles mit einer lässigen Handbewegung ab und kräht laut und enthusiastisch „Auf zum Nächsten!“, weil man hat ja alle Zeit der Welt. Aber über die Jahre verändert sich das. Der Gesellschaftsdruck steigt. Alle um einen rum haben langsam feste Beziehungen und man selber steht da und denkt sich: OK, wie kann es sein, dass ich in jedem Lebensbereich voll gut klarkomme, aber in diesem ganzen Dating-Scheiß zwei linke Hände und Füße zu haben scheine?