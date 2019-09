Ein Heel hängt an der Deckenlampe, an den Füßen finden sich zwei verschiedene Modelle wieder. Der Kleiderschrank ist zu großen Teilen leer geräumt. Vom Fußboden ist nicht mehr viel zu sehen, denn er ist bedeckt mit Blumenprints, Lurex, Denim und Co. Der Inhalt der Schmuckschatulle liegt verknotet auf der Kommode verteilt. Und eigentlich hättest du vor 20 Minuten das Haus verlassen müssen, um deine beste Freundin an der Ubahn zu treffen. Aber du bist immer noch mit der wichtigsten Frage des Abends beschäftigt: Was soll ich eigentlich anziehen?