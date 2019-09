Der neueste Haartrend ist nicht neu & trotzdem überall

Wenn die Frise einen neuen Namen hat, laufe ich trotzdem nicht sofort zum nächsten Salon, weil ich schon seit den ersten Farbexperimenten mit Aubergine und spätestens seit der Fortsetzung des Emo-Looks in Schwarz und Pink weiß, dass meine Haare nie genau so liegen werden, zu einem so perfekten Schattenspiel fähig sind und ich sie erst recht nicht täglich so zurecht legen möchte. Natürlich kann ich jede Person verstehen, die sich regelmäßig einen neuen Look wünscht. Nur verstehe ich nicht, wie ein anderer Name direkt einen neuen Trend auslöst. Vielleicht würden sich die Strähnchen von vorgestern ja doch noch zwei Wochen länger halten und luftgetrocknet gut entwickeln? Geduld schadet oft nicht und bewahrt viele Hair-Stylist*innen vor enttäuschten Gesichtern. Die Haarstruktur freut sich vielleicht auch.