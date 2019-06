Nein, Diebische Elstern soll dich nicht zum Klauen animieren

Laut Terry Shulman , einem ehemaligen Kleptomanen, Gründer von Kleptomaniacs and Shoplifters Anonymous und Autor von Something for Nothing: Shoplifting Addiction and Recovery kann es unterschiedliche Ursachen für die Sucht geben. „Manche stehlen zum ersten Mal, nachdem sie eine geliebte Person verloren haben, ein Trauma erlebt haben oder eine große Veränderung in ihrem Leben durchstehen musste“, so Shulman. Es gibt natürlich auch Menschen, die nach derartigen Erlebnissen eine Drogen- oder Spielsucht entwickeln, aber Diebstahl ist wegen des Nervenkitzels für viele besonders reizvoll.