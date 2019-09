Almila: „Das löste zunächst echt eine Diskussion aus. Am Anfang war die Rolle ohne Kopftuch angelegt, doch unserem Regisseur Marvin Kren war das ganz wichtig. Er wollte der Rolle Amara als einzige Frau mit Kopftuch Unschuld und gleichzeitig Eigenwillen und Stärke verleihen. Er meinte zu mir: 'Du bist die Schwester von Toni und Abbas Hamady, und ich will Amara ein Kopftuch geben, weil ich weiß, dass es die Rolle stärken wird, vertrau mir.' Ich habe es bis kurz vor dem Dreh hinterfragt und musste die Stärke dahinter nachvollziehen. Er hatte absolut recht. Es gibt so wenig Beispiele von starken Frauen mit Kopftuch im Kino und Fernsehen, die das aus eigener Überzeugung tragen. Deshalb ist das Kopftuch so wichtig, weil wir so die Geschichte einer Frau erzählen, die das mit Stolz trägt. Und eben nicht, weil sie unterdrückt wird. Wir zeigen so, dass sich unter dem Stoff auch ein Gehirn und eine Seele befindet.“