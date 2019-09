Dennoch war auch ich schon das eine oder andere Mal in der durchaus unangenehmen Situation, einen Mann abweisen zu müssen, weil ich kein Interesse an einer näheren Bekanntschaft hatte. Und das, obwohl manch einer all seinen Mut zusammengenommen und mich in einer Bar – während ich mit Freundinnen etwas trinken war –, an der U-Bahn-Haltestelle oder in der Schlange bei der Essensausgabe in der Uni-Mensa angesprochen und um meine Nummer gebeten hatte.