Kann Fake Fur nachhaltig sein? Das sagen & tragen die Gäste des Green Showrooms

Wenn es momentan ein kontrovers diskutiertes Thema in der Modeindustrie gibt, dann ist es sicher das um Pelz, Leder und Kunstfell. Zwar wollen in Deutschland immer weniger Menschen Echtpelz tragen, trotzdem schafft die Pelzindustrie immer wieder Möglichkeiten sich auch in der Masse zu etablieren . Ich selbst besitze einige Second Hand-Lederjacken und würde mir eine Fake Fur-Jacke zulegen, wenn sie nachhaltig produziert ist oder eben Second Hand.