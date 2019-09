Von dezent glitzernden Augenbrauen bei Tibi bis hin zu von Picasso inspiriertem Make-up bei Rodarte : Die New York Fashion Week lieferte uns auch in dieser Saison wieder allerhand Beautyinspiration. Aber so umwerfend die Looks auf dem Laufsteg auch aussehen, nach der Show müssen sich die Models der harten Realität stellen und sich vom Glitzer und den falschen Wimpern trennen.