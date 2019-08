Tansania ist eines dieser Länder. Die ostafrikanische Nation berichtet erschreckend hohe Zahlen von Frauen, die während der Geburt sterben. Nahezu ein Fünftel aller Todesfälle von Frauen im Alter zwischen 15 und 49 steht in Verbindung mit Schwangerschaft und Wehen, schätzt die WHO. Die Müttersterblichkeit des Landes ist mit 578 Todesfällen pro 100.000 Lebendgeburten mehr als doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt.