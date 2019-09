Ich habe mein Gesicht eine Woche lang mit Mineralwasser gereinigt & das ist passiert

Am dritten Tag bin ich bereit für den Sprung ins kalte Wasser. Genauer gesagt will ich heute Mal mein komplettes Gesicht untertauchen, statt es nur zu befeuchten. Laut unzähliger YouTube-Tutorials ist das nämlich die beste Technik. Nach meiner üblichen Reinigungsroutine gebe ich abends Wasser in eine Schüssel. Ich halte die Luft an und atme unter Wasser langsam wieder aus, damit keine Kohlensäure in meine Nase sprudelt. Wirklich angenehm ist das nicht. Im Gegenteil: Es ist eher so, als würde ich ertrinken. Aber wenigstens fühlt sich meine Haut danach wieder sehr sauber an. Anschließend trage ich noch meine geliebte Nachtcreme ( Elemis Pro-Collagen Overnight Matrix ) auf, aber am nächsten Morgen fühlt sich meine Haut trocken an und spannt. Vielleicht ist die Untertauch-Variante einfach zu krass für meinen Hauttyp.