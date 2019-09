Wenn man sich durch ihren Instagram-Account scrollt, packt einen sofort das Fernweh und man möchte direkt einen Flug nach Kuba, Santorini oder auf die Malediven buchen. Das Reisen ist Leonie Hannes Job, denn für ihren Blog Ohh Couture inszeniert die schöne Blondine ihre gelungenen, farbenfrohen Looks an den schönsten Orten dieser Welt.Nach Nina Suess verrät uns nun die Influencerin aus Hamburg, wo sie am liebsten isst, shoppt, landet, schwimmt und tanzt auf diesem Planeten. In der Slideshow zeigt uns Leonie ihre Welt und nimmt uns mit an ihre Lieblingsorte, die unbedingt einen Besuch wert sind!