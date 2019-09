Die stilsichere Influencerin kennt die Welt und ist regelmäßig an den aufregendsten Adressen unterwegs. Deswegen haben wir Nina Suess ein wenig ausgehorcht und sie gebeten uns ihre liebsten (Urlaubs-)orte weltweit zu verraten. Wo gibt es das leckerste Frühstück? Welcher Strand ist der Schönste? In welchem Club lässt es sich am wildesten Tanzen? Diese Antworten und viel mehr findet ihr in unserer Slideshow.