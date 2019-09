Kylie Jenner bewies, dass matte Lippen nicht nur ein schnelllebiger Trend sind, sondern klassisch oder edgy getragen werden können. Ihre ständig ausverkauften Lip Kits werden aktuell extrem gehypt. Selbst Kardashian-/Jenner- Gegner müssen zugeben , dass Kylies Beautyprodukte zum Verlieben sind. Bei matten Lippen sind sich also die verschiedensten Schminktypen einig. Wäre da nur nicht das Problem, dass die Lippen so schnell austrocknen. Damit wir ohne Bedenken mitmachen können, haben wir eine Auswahl von matten Lippenstiften zusammengestellt, mit denen die Lippen wunderschön weich und geschmeidig bleiben.Je nachdem, ob ihr einen Stift, Lipgloss oder einen klassischen Lippenstift bevorzugt, haben wir in unserer Auswahl etwas für jeden Schminktypen und jedes Budget dabei.