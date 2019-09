Mittlerweile sind ihre Kollektionen an rund 150 Standorten weltweit verfügbar. Von Russland bis Südkorea, von Harrods bis Net-A-Porter, alle sind verrückt nach den innovativen und trotzdem tragbaren Teilen. Trotzdem zieht es die Designerin nicht in die gängigen Modemetropolen London, New York oder Paris. Nachdem sie die Schule beendet hatte, ist sie nach Warschau gezogen, von wo aus sie auch heute noch ihre Marke steuert. Die polnische Hauptstadt beschreibt sie als „ständig im Wandel, energetisch, direkt, charmant und kompromisslos.“ Weiter sagt sie: „Überall machen neue Geschäfte, Restaurants und Clubs auf, und es liegt eine positive Energie in der Luft. Das hat mich dazu motiviert, mein eigenes Label zu gründen. In London oder Paris hätte mir dazu der Mut gefehlt.“