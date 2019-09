Gehören gefährliche Körpervorbilder in der Mode vielleicht bald der Vergangenheit an? Die Konzerne LVMH und Kering setzen ein wichtiges Statement im Kampf gegen Size Zero. Nach Jahren voller Skandale um das Gewicht vieler Models wurden die bisher leeren Versprechungen endlich wahr gemacht. Weibliche Models, die für die Luxuskonzerne arbeiten wollen, müssen fortan mindestens eine französische 34 tragen. Das betrifft mitunter Marken wie Gucci, Louis Vuitton, Saint Laurent und Dior, die mit sehr mageren Models öfter schockierten als begeisterten. Dass viele junge Frauen, die in der Branche arbeiten, nicht nur ihre eigene Gesundheit gefährden, sondern außerdem angreifbare Körperideale vermitteln, ist nun endlich Anlass für eine notwendige Regulierung.