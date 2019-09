Louis Vuitton x Supreme bringt eine Traditionsmarke in junge Köpfe

Kooperationen von Streetwear- und Luxus-Labels bringen alte Marken in junge Köpfe und Retro-Charme in eine „Alles-muss-neu-sein Gesellschaft”. Früher sagte man: Wer sich in Supreme kleiden will, muss es sich verdienen. Heute darf jeder Supreme und jeder Trasher. Und genau mit dieser Haltung bleiben die Labels selbstbewusst ihrem Motto treu: „We do what we fuckin’ want. And you should too!” Und als ich einen Skater am Jungfernstieg in Hamburg fragte, warum er skaten so liebe antwortete er: „Skateboarding steht für Toleranz und Respekt. Bei uns wird niemand ausgeschlossen wegen seinem Style, seiner Herkunft oder seinem Geld.” Für mich brachte er damit die Kooperation auf den Punkt. Die Grenzen verschwinden und genau so sollte es sein. In den Köpfen, in der Mode und auf der ganzen Welt. Und deshalb, liebes Louis Vuitton-Team: Überdenkt doch bitte nochmal die Preise für diese Kollektion!