Supreme x Louis Vuitton sorgen für die Designerkooperation des Jahres

So weit, so vielversprechend. Mittlerweile hat WWD die Blitzehe der beiden Brands bestätigt: Am 19. Januar feiern die Styles bei den Männerschauen in Paris Premiere. Kim Jones hat neben Denim und Camouflage-Jacken auch drei Handtaschendesigns angekündigt. „Ohne Supreme kannst du aktuell nicht mitreden, wenn es um New Yorker Menswear geht“, so Jones gegenüber WWD zu Kooperation. „Es geht hier um ein riesiges, globales Phänomen.“ Dieser Artikel wurde zuerst am 4. Januar 2017 veröffentlicht.