So ganz konnten es die Modefans aus der ganzen Welt ja nicht glauben. Das französische Traditionshaus Louis Vuitton und das gehypte Streetwearlabel Supreme aus New York sollen gemeinsame Sache machen? Das wäre wie eine Kombination aus Schokolade – aufgepeppt mit glitzerndem Einhornzauber. Kurz gesagt: zu schön, um war zu sein.

Doch als gestern bei der Männerschau von Louis Vuitton in Paris das erste Model über den Runway fegte, war klar: Shit is gettin' real!