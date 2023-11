Vom Aufstieg und Fall der Lidschattenpalette

Aber es scheint, als läge ein Wandel in der Luft. Dieses Jahr wurden Hunderte von glänzenden neuen Beauty-Produkten auf den Markt gebracht, aber an der Make-up-Palettenfront war es ziemlich ruhig. Im Januar gab Morphe Beauty – eine Marke, die im Bereich der Paletten führend war – bekannt, dass sie alle ihre US-Geschäfte schließen würde. Es gab auch einen Aufschrei, als Marken geliebte Paletten einstellten – wir alle wissen, wo wir waren, als wir herausfanden, dass die Urban-Decay-Naked-Palette zu Grabe getragen wurde. Marken, die früher stolz auf ihre mutigen Farbkombinationen und innovativen Finishes waren, gehen jetzt zu vielseitig einsetzbaren Stiften und Allzweckbalms über, und es scheint, als ob die neuen Paletten, die wir gesehen haben, kein Feuer entfachen, wenn es um die Auswahl der Paletten, Themen oder sogar Formeln geht. Das Gleiche wie immer gefällt uns nicht mehr so recht. Ist dies also der Anfang vom Ende der einst so beliebten Make-up-Palette? Was genau fehlt ihr?