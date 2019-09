Zur Berlin Fashion Week durften wir bei einer exklusiven Präsentation in einem Penthouse über den Dächern Charlottenburgs bereits die neue Pre-Kollektion von Lala Berlin bewundern, in Kopenhagen präsentierte Designerin Leyla Piedayesh nun ihre Entwürfe für den Sommer 2017. Bei der Kopenhagener Modewoche diente das „Elefanttårnet“ der Carlsberg Brauerei, als spektakuläre Kulisse unter freiem Himmel für die gelungene Show unter dem Motto "I am Jungle". 500 Gäste folgten der Einladung der Berliner Designerin.