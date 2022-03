8 Knöchel-Tattoos, mit denen du nackte Haut zeigen willst

Wie auch Sideboob- oder Finger-Tattoos sind Fußknöchel-Tattoos vor allem deswegen so reizvoll, weil sie süß und flirty aussehen. Du musst bloß die Hose umschlagen oder Sandalen anziehen, et voilà: Schon präsentierst du der Welt das Tattoo-Design deiner Wahl. Das macht diese Körperstelle zur besten Wahl für Frühling und Sommer.Keine Frage: In den warmen Monaten macht ein frisches Tattoo definitiv mehr Arbeit (allein schon, weil du es erstmal von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten solltest ). Trotzdem kommt es natürlich besonders gut zur Geltung, wenn du etwas mehr Haut zeigst. Wenn wir nämlich unsere dicken Jeans und Rollkragenpullis in die hinterste Ecke des Kleiderschranks verbannen können, freuen wir uns umso mehr darüber, unsere Haut endlich wieder atmen zu lassen.