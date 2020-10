Kitsch-Cardigans: Diese 17 Strickjacken sorgen im Herbst für gute Laune

In den letzten Jahren hat sich die gute alte Strickjacke wieder an die Spitze der Must-have-Items gekämpft – yay! So hielten uns beispielsweise im letzten Herbst karierte oversized Grandpa-Styles warm und im Sommer begannen dann alle plötzlich zu stricken, weil sie dank Harry Styles unbedingt auch einen Patchwork-Cardigan im JW-Anderson-Stil haben wollten. Und diesen Herbst? Gibt es schon wieder einen neuen Stricktrend. Und der lautet: Kitsch-Cardigans!