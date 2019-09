Update, Update, Update: Endlich gibt es wieder Neuigkeiten von Kenzo x H&M, die uns die Zeit bis zum Launch am 3. November ein wenig erträglicher machen. Nachdem zuletzt angekündigt wurde, dass Kultfotograf Jean-Paul Goude die Kampagne zur exklusiven Designerkollaboration inszenieren wird, gibt es nun die ersten Bilder plus Videointerviews zu sehen!Darin kommen schon drei der insgesamt sieben Kampagnengesichter aus Fashion, Musik, Kunst und Aktivismus zu Wort: Iman, Chance The Rapper und Rapperin Suboi machen den Anfang und sprechen über Inspirationen und Stil, aber auch über politisches Engagement und Zensur. Ähnlich wie im neuen She's a lady-Clip von H&M geht es also mal wieder um mehr als "nur" Kleidung.