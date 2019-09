H&M versorgt uns mit neuen Vorfreudehäppchen zur Designerkollaboration des Jahres. Nachdem die ersten Looks von Kenzo bereits enthüllt wurden, wird nun der Kampagnenfotograf verkündet. Kein Geringerer als Jean-Paul Goude wird die Strecke zur exklusiven Kollektion inszenieren. Der Franzose ist bekannt für seine verspielten, detailverliebten Aufnahmen und ist damit ganz bestimmt die richtige Partie für H&M x Kenzo.Sieben Persönlichkeiten - Iman, Rosario Dawson, Chance The Rapper, Ryuichi Sakamoto, Chloë Sevigny, Suboi und Xiuhtezcatl Martinez - standen vor Goudes Linse. Am 17. Oktober werden die Bilder enthüllt. Der Fotograf, der u.a. für Chanel, Kodak oder Perrier arbeitet, sagt zu seinem neuen Projekt:„Die Zusammenarbeit mit H&M, Carol und Humberto bei der Kenzo x H&M-Kampagne ist ein echtes Abenteuer. Ich liebe die Attitude, die sie in die Kollektion gebracht haben sowie ihre Jugend, Energie, Spaß und ihre Art“.Als kleinen Vorgeschmack auf die Kampagne haben wir in der Slideshow charmante Animationen der Protagonisten und einen Behind The Scenes-Clip für euch. Kenzo x H&M wird ab dem 3. November in über 250 ausgewählten Geschäften weltweit und online erhältlich sein. Die Spannung steigt!