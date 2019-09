Dabei geht es um die zweite Zeile der englischen Version von „O Canada“, die „True patriot love in all thy sons command“ lautet. Von Töchtern keine Spur. Gestern wurde im Unterhaus über eine Änderung abgestimmt – und beschlossen, die Zeile von nun an geschlechtsneutral zu formulieren. Aus den Söhnen wird ein Wir: Die neue Version ersetzt „sons“ durch „us“. Das berichten CBC News und The Atlantic