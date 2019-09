Es ist das Jahr 2017 und es gibt nicht erst seit gestern Dinge, die mich nach wie vor wirklich nachhaltig schockieren. Zum Beispiel, dass derzeit so viele Konflikte auf der Welt schwelen, wie nie zuvor. Dass Anfang des Jahres mit Donald Trump einer der inkompetentesten, chauvinistischsten, rassistischsten und narzisstischsten Menschen Präsident der USA wurde. An den Brexit im Frühjahr und das Erstarken Rechter Parteien in ganz Europa will ich am liebsten gar nicht denken.