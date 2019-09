Ich bin derweil ein wenig verloren in all dem Trubel. Politisch besitze ich das berühmte Gefährliche Halbwissen – Ich weiß, wofür ich stehe und was ich mir wünsche. Fundierten, politischen Diskussionen entziehe ich mich aber lieber und lausche meist lieber mit meinem Weinglas in der Hand, während ich zustimmend nicke oder mal ein leises „Finde ich nicht” in die Runde hauche. Ich habe mir schon lange vorgenommen, mich politisch erstens mehr zu bilden und mich zweitens mehr zu belesen. Aber ich muss es hier einfach zugeben, ich bin einfach nicht der Typ, der jemals mit beiden Beinen im politischen Leben stehen wird. So gerne ich das hätte.