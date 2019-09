Gender Gap: Wählen Frauen anders? Wahlforscherin Dr. Ina Bieber im Interview

Männer entscheiden die Wahl, so heißt es. Aber stimmt das wirklich? Refinery29 hat bei der Soziologin Dr. Ina Bieber , 37, nachgefragt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Ihre Magisterarbeit hat sie darüber geschrieben, ob Frauen eine geeignete Zielgruppe für Wahlkämpfe sind, und ihre Dissertation untersuchte den Frauenanteil in der Politik. Bieber weiß, warum Merkel keine Handtaschen trägt und Schulz so viel über gleiche Bezahlung redet.