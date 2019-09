Seit sie in einer Beziehung ist, hat sie mich, ihre beste Freundin, vergessen

Und jetzt? Die treulose Tomate abschreiben? Warten, bis sie aus ihrem Verliebtheitstaumel auftaucht, und ihr so lange wei­ter Schonfrist gewähren? Oder sie wissen lassen, dass Sie es bei aller Freude für den Honeymoon nicht okay finden, so behandelt zu werden? Der Auslöser für Ihre Verletzung und Enttäuschung ist Ihre Freundin. Wie Sie mit dieser Verletzung umgehen wollen, das müssen Sie entscheiden. Ich bin gespannt ...