Ich habe ein kurzes schwarzes Latexkleid im Büro getragen & das ist passiert

Promis müssen elegant in Autos rein- und wieder herausgleiten und das in ihren hautengen Gewändern. Aber wie würde bei ihnen in diesen Looks wohl mein Arbeitsweg aussehen?

Spoiler-Alarm: Nicht so gut. Hier ist ein Bild meines (extrem langsamen) Aufstiegs der U-Bahn-Treppen: