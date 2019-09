Frei nach dem Motto „Kleider machen Leute“ – wie bereits Gottfried Keller sehr treffend erkannte – besinnt sich die 35-jährige Serbin wieder auf den Sinn und Zweck der Uniformierung und setzt ein modisches Statement, das zum Nachdenken anregen soll. Mit ihrem Modelabel Yugoexport (ein in den USA handelsgerichtlich eingetragenes, in Paris eröffnetes, von Belgrad aus geführtes Unternehmen) präsentiert sie eine bequeme Designlinie speziell für das weibliche Personal auf der documenta 14. „Yugoform“ heißt der Look, der Teil ihrer documenta-Arbeit Seductive Exacting Realism von 2015. Speziell das ergonomische Schuhwerk wurde ausschließlich für die arbeitende, weibliche Bevölkerung entworfen und entsteht in Handarbeit in lokalen, ehemaligen jugoslawischen Manufakturen. Der sogenannte Borosana-Schuh blickt auf eine lange Geschichte zurück. „Er wurde über einen Zeitraum von neun Jahren (1960–69) in der Zentrale der Borovo-Gummiwerke in Vukovar, Jugoslawien, entwickelt. Nachdem er entworfen und von der weiblichen Belegschaft der Borovo-Werke und einem orthopädischen Chirurgen getestet worden war, war das Tragen dieser Schuhe für Frauen, die im öffentlichen Dienst arbeiteten, verpflichtend vorgeschrieben,“ heißt es erklärend auf der Seite der documenta. Auch heute wird er in der Farbe Schwarz mit weißer Sohle wieder in besagter Fabrik produziert.