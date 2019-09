Es ist Montag und ihr habt wie immer rein gaaar nichts zum Anziehen? Nicht mit uns! Wir haben die Lösung parat und zwar in Form von sieben fabelhaften Looks, die uns unsere liebsten Instagrammer in den letzten Tagen so kredenzt haben. In dieser Woche begeistern uns Daunenjacken,



Long Coat und co. Wie ihr die jetzt am besten kombiniert, seht ihr in unserer Slideshow. Und Teile zum Nachshoppen gibt's direkt dazu. Krise abgewendet!