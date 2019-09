Ja ist denn heute schon wieder Montag? Das Wochenende ist mal wieder in rasantem Tempo an uns vorbeigezogen und zum Wochenstart stehen wir wie so oft planlos vorm Kleiderschrank. Welcher Look soll es für das wichtige Meeting morgen sein? Was passt am Freitag auf den Geburtstag der besten Freundin? Und welches Kleid eignet sich doch gleich für den Brunch am Samstag?