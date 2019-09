Warum gekrempelte Ärmel jetzt die Statement-Shirts ablösen

Der neue Ärmel-Trend erinnert uns außerdem an den Feminismus der frühen 80er. Das berühmte Poster „We Can Do it“, das ursprünglich ein Propagandaplakat des 2. Weltkriegs war, wurde schon damals als Sinnbild für starke Frauen genutzt. Zu sehen ist eine Frau, die nicht nur ihre Faust ballt, sondern auch ihre Ärmel hochgekrempelt trägt.