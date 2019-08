Im September schwärmte sie im einem Interview mit People über ihren Freund „Er ist der netteste, süßeste, fürsorglichste und liebste Mensch. Ich habe so viel Glück mit ihm. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so glücklich war. Er ist absolut wundervoll. Vielleicht liegt es daran, dass er Deutscher ist und wir uns auf einer andern Art und Wiese verstehen. So weit, so gut“, sagte sie damals noch (und an ihrer Meinung hat sich, wie man unschwer an ihren Hochzeitsfotos erkennen kann, nichts geändert).