HambiBleibt: So kannst du die Aktivist*innen im Hambacher Forst unterstützen

Vielleicht geht es auch euch so wie mir, wenn ich über neue Ereignisse und Vorkommnisse zum Hambacher Forst in den Nachrichten lese: Ich balle meine Faust in der Hosentasche und verzweifle schier an dem Unverständnis, wie eine Regierung, die den Kohleausstieg plant, so etwas zulassen kann. Wie idiotische Menschen in Kommentaren die Aktivisten*innen als faule Hippies bezeichnen, die von „meinen Steuergeldern“ Larifari im Busch machen. Und nicht zuletzt, wenn ich sehe, wie Großkonzerne in amerikanischem Größenwahn und ohne Rücksicht auf Verluste ihre Gewinne hochschrauben und ihre Agenda durchboxen wollen. Ganz klein fühle ich mich dann und ganz weit weg. Hilflos und unbedeutend und zum Zusehen verdammt.