Der ultimative Tattoo-Guide für PoC

Erstens ist die Auswahl an Motiven für diesen Hautton meistens eher begrenzt. Und wenn du dann endlich was gefunden hast, geht die Suche nach dem passenden Tattoo-Artist los. Das Problem: Viele zeigen ihre Arbeit bei Insta und Co. nur auf hellhäutigen Menschen. Woher sollst du also wissen, wie das Kunstwerk auf deiner Haut aussehen würde und ob sich der Tattoo-Künstler oder die Tattoo-Künstlerin überhaupt mit deinem Hauttyp auskennt? All diese Probleme und Fragen bestärken natürlich Zweifel, die du eventuell schon vorher hattest.