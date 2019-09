Die GoFundMe-Kampagne von Tarik Tesfu zeigt Rassismus den Stinkefinger

Tarik Tesfu ist Moderator bei Jäger & Sammler Youtuber und Content Creator und hat genug von Rassismus. Deswegen hat er eine Spendenkampagne auf GoFundMe gestartet, in der er Geld für Organisationen sammeln möchte, die Antirassismusarbeit leisten. Insgesamt sollen fünf Vereine gefördert werden, vier davon hat er selbst ausgesucht: Pro Asyl setzt sich für die Menschenrechte und den Schutz von Geflüchteten in Deutschland und Europa ein, GLADT engagiert sich gegen Rassismus, Sexismus, Trans*- und Homophobie, Behindertenfeindlichkeit und andere Diskriminierungsformen, ISD (Initiative Schwarze Menschen in Deutschland) setzt sich für Gerechtigkeit in der Migrationsgesellschaft ein und AGIUA leistet Migrationssozialarbeit sowie Jugendbildung in Chemnitz und Sachsen. Die fünfte Organisation wird von seinen Follower*innen auf Facebook und Instagram bestimmt. Beim Soli-Konzert in Chemnitz haben mehr als 60.000 Menschen ein riesiges Zeichen gegen Rassismus gesetzt, aber dabei darf es natürlich nicht bleiben. Weil wir nicht alle jeden Tag zu irgendwelchen Soli-Konzerten rennen können, gilt es jetzt Organisation zu supporten, die sich in ihrer täglichen Arbeit für eine demokratische Gesellschaft und gegen Fremdenhass einsetzen. Spendenziel sind übrigens 10.000 Euro. Damit lässt sich schon eine Menge gegen Rassismus bewegen, also nichts wie hin zu GoFundMe und spenden!