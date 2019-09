Gelber Lidschatten zaubert uns die Sonne ins Gesicht

In der Mode geht es immer um die neueste It-Bag, das Wickelkleid der Stunde oder die Sneaker, ohne die man eigentlich nicht mehr vor die Haustüre treten darf. Spannender wird es da in Sachen Beauty. Trends werden hier nämlich weltweit aufgegriffen, aber ebenso international, vielseitig und divers interpretiert und umgesetzt. So nun geschehen mit dem Lidschatten der Stunde in der gewöhnungsbedürftigen Farbe Gelb.